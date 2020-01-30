微軟29日公布會計年度第二季（至2019年12月底止）財報，受惠於雲端業務暢旺，該季營收創紀錄新高，財測亦超越市場預期。

微軟Azure雲端平台第二季營收年增62％，大幅優於第一季的增加59％。微軟財務長胡德（Amy Hood）指出，市場對Azure服務需求強勁，推動營收上揚。

包含Azure運算服務、Office 365線上軟體在內的商用雲端服務部門，第二季營收年增39％至125億美元，毛利率由前一年同期的62％升至67％，已連續四季上升。

微軟執行長納德拉（Satya Nadella）指出，商用雲端服務部門業績強勁，反映公司銷售各式雲端產品的能力。此外，毛利率提升顯示雲端業務機會無窮。

投資機構Stifel Nicolaus ＆ Co.分析師雷貝克（Brad Reback）預期，Azure將是未來2至3年微軟最大的營收推手。

微軟第二季營收年增14％，達369億美元紀錄，優於分析師預期的357億美元。淨利年增38％至116億美元，每股盈餘由1.08美元升至1.51美元，優於市場估計的每股1.32美元。

展望未來，微軟預期第三季（1至3月）營收將年增12％至14％，金額約在341億至349億美元之間，高於分析師預期341.1億美元。

微軟智慧雲端部門第二季營收年增27％，至118.7億美元。包含專業社群網站領英（LinkedIn）的生產力軟體部門，第二季營收年增17％，至118.3億美元。

此外，包含Windows個人電腦作業系統、Xbox遊戲機、Surface硬體的個人運算部門，第二季業績意外強勁，分析師原本預期營收年減3％，沒想到卻增加1.7％，達132.1億美元。

微軟股價在過去12個月狂飆63％，升幅約是那斯達克指數的一倍。

(工商 )