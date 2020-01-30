美國商務部周四公布去年第四季國內生產毛額(GDP)初值，季增年率達2.1％，與第三季相當，符合市場預期。不過，2019年全年經濟成長率僅2.3％，創2016年以來最低。

儘管上一季企業投資連三季下滑，消費支出成長放緩，但受惠於出口增進口減的支撐，GDP季增年率維持在2.1％，與第三季相同；若與2018年第四季相較，美國上季GDP則擴張2.3％。

2019年全年美國經濟成長率初估成長2.3％，不及2018年的2.9％與2017年的2.4％，創2016年來新低。

佔經濟活動約3分之2強的消費支出上季成長動能明顯減弱，季增年率估僅1.8％，遠不及第三季的3.2％與第二季的4.6％。

企業投資指標非住宅固定投資在設備投資衰退拖累下單季年率季減1.5％，為連續第三季衰退。

貿易為上季貢獻美國經濟成長的主力，單季成長率中有1.48個百分點來自於淨出口的挹注，貢獻幅度創2009年第二季以來新高。其中單季出口季增年率達1.4％，進口季減8.7％，主要原因可能是對陸貨加徵關稅抑制美國民眾對海外產品的需求。

相較於貿易為拉抬成長主力，庫存則是上季經濟成長最大的拖油瓶，民間庫存上季總共拉低經濟成長率1.1個百分點。

此外，房市活動連續第二季擴張，上季住宅投資季增年率達5.8％，政府支出季增年率亦有2.7％。

儘管去年經濟成長率創下2016年來最低，但大多數經濟學家認為，受惠於勞動市場強健、中美貿易衝突和緩與低利率環境，美國今年經濟成長率看強。

美國聯準會（Fed）去年第二季起連3度降息，周三新年首次決策例會決議按兵不動，同時重申短期內將不會調整利率。

Fed主席鮑爾周三還表示，美國經濟可望維持溫和擴張的成長趨勢，對全球經濟展望也持審慎樂觀，看好的主因包括製造業活動景氣已出現落底反彈的跡象。

(工商 )