43歲女星范瑋琪因台灣口罩禁止出口一個月，於私人臉書大罵行政院長蘇貞昌是「狗官」，引發眾怒，儘管數度發文道歉，但仍澆不熄眾人怒火，還是在短短幾天內狂掉十萬粉絲。而和范瑋琪屢傳不合的昔日閨密張韶涵，現在也「戴著口罩」出面發聲了。

范瑋琪怒罵蘇貞昌是狗官。（圖／翻攝自臉書）

范瑋琪和張韶涵曾是福茂唱片同門歌手，本是閨密的2人，還曾合唱了《如果的事》、《仨人》等經典名曲，現今卻形同陌路，屢屢傳出不合的新聞，2人甚至會在網路上隔空筆戰。先前張韶涵貼出一張和家中狗狗的合照，並寫下「黑白狗別亂叫搏關注」，被外界認為是在影射黑人、范范夫妻。

張韶涵發文寫下「黑白狗」，網友猜測就是指黑人、范范夫妻。（圖／翻攝自微博）

算命師江嘉葉曾掐指神算指出，范范與張韶涵前世就有糾葛，2人由閨密反目成仇的原因，竟是因上輩子都是仙女，參加天庭「送公文大賽」而產生心結，導致這場恩怨到今世都還解不開。而網友也立刻Kuso舉辦「仙女送公文」大賽，甚至掀起一波討論「當年誰比較紅？」

張韶涵發文向武漢醫護人員喊話。（圖／翻攝自微博）

而這次范瑋琪飆罵蘇貞昌的風波鬧得沸沸揚揚，張韶涵並未對此做出回應，而是向武漢人及第一線醫護人員喊話：「在現在這個緊要關頭，我們萬眾一心，眾志成城，大家認真做好防控防護，一定能打贏這場疫情防控戰！武漢加油，向所有醫護人員致敬！」

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(中時電子報)