疫情一問三不知 湖北黃岡衛健委主任唐志紅免職 22:422020/01/30 中時電子報 郭匡超 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 對武漢肺炎疫情一問三不知，大陸黃岡市衛生健康委員會主任唐志紅(右)遭免除職務。(圖/央視網) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 據微信公眾號消息，因對武漢肺炎疫情一問三不知，大陸黃岡市衛生健康委員會主任唐志紅遭免除職務，其免職按有關法律規定辦理。 據悉，目前湖北黃岡、孝感等地疫情防控形勢嚴峻，特別是黃岡市。截至29日24時，黃岡市累計確診病例496例，死亡12例。29日，大陸當局中央指導組派出督查組，趕赴黃岡市進行督查核查，黃岡市衛健委主任唐志紅竟一問三不知。 (中時電子報) #黃岡 #武漢肺炎 #疫情 #一問三不知 #衛健委 #唐志紅 #免職 也許您會感興趣 推薦閱讀 2020武漢風暴》澎湖傳疑似感染武漢肺炎 4人送入三總負壓病房隔離 01:562020/01/26 生活 2020武漢風暴》加拿大淪陷！確認首起武漢肺炎病例 07:232020/01/26 國際 半夜直擊武漢急診！治療氛圍出乎意料 08:562020/01/26 生活 2020武漢風暴》武漢肺炎傳播速若未減 專家點出疫情擴大時間點 09:372020/01/26 國際 2020武漢風暴》新加坡確診第4起武漢肺炎病例 09:472020/01/26 國際 2020武漢風暴》恐為超級傳播者！韓國現第3起武漢肺炎病例 10:232020/01/26 國際 大陸疾控中心著手研發武漢肺炎疫苗 13:012020/01/26 生活 武漢肺炎肆虐 劉德華三度取消開唱PO文致歉 14:262020/01/26 娛樂 武漢肺炎／武漢肺炎拉警報 金門馬拉松急喊卡衝擊旅遊業 12:492020/01/27 社會 武漢肺炎／武漢肺炎死亡達106人 WHO秘書長至北京研商 12:572020/01/28 兩岸 兩岸熱門新聞 疫情一問三不知 湖北黃岡衛健委主任唐志紅免職 - 兩岸 武漢肺炎／斷網路、搶囤糧 武漢人封城日記揭露殘酷一面 - 兩岸 防控疫情神操作！吉祥航空原定關西飛上海 起飛後直送武漢 - 兩岸 陸欲接回遊客 批准境外至武漢包機 - 兩岸 - 工商 武漢歐遊團廣州落地 台灣導遊確診感染 - 兩岸 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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