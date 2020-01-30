據微信公眾號消息，因對武漢肺炎疫情一問三不知，大陸黃岡市衛生健康委員會主任唐志紅遭免除職務，其免職按有關法律規定辦理。

據悉，目前湖北黃岡、孝感等地疫情防控形勢嚴峻，特別是黃岡市。截至29日24時，黃岡市累計確診病例496例，死亡12例。29日，大陸當局中央指導組派出督查組，趕赴黃岡市進行督查核查，黃岡市衛健委主任唐志紅竟一問三不知。

(中時電子報)