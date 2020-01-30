武漢肺炎疫情日益擴大，國內防堵新型冠狀病毒蔓延決心更是堅決，為了守護國人免於感染威脅，政府自1/24起實施口罩出口管制政策。民眾若要攜帶口罩出境，不得超過5盒，否則會遭海關沒入。此外，財政部指出，有發現業者想趁此時發「災難財」，欲將口罩上架制大陸網購平台「淘寶」，對此，財政部鄭重聲明，「休想挑戰公權力」！

中華民國財政部臉書粉絲團指出，為了優先供應國內口罩需求，嚴防武漢肺炎侵台，實施一個月的出口管制，但近日卻發現有不肖業者於臺灣購買口罩後，再放到網路平台販售至大陸。財政部對此行為嚴加遏止，強調海關必定嚴格攔查，防疫不容破口！

財政部提醒民眾，旅客若出遊，口罩不得攜帶超過5盒（每盒50片），若經海關被發現超量，將直接沒入，並處以貨價3倍之罰鍰，籲民勿以身試法。而沒入之口罩將移送衛福部疾管署作國內防疫所需。

另外，在政府管制期間，民眾企圖經由網路交易，以快遞或郵包方式寄出口罩者，因涉及輸出規定而必須依法申報，若經海關查貨私自運出，也將依法處置。

(中時電子報)