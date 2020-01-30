武漢肺炎疫情持續升溫，台灣確診第9例，香港今也確診已有10例，各國家都出現口罩之亂，許多民眾哀嚎買不到口罩，未料在香港的影后甄珍，更驚曝連糧食都買不到。

據《東網》報導，甄珍近來人在香港，雖然過幾天就要回台灣，但怕傭人沒糧食，初五時便叫對方去超市買些糧食囤，未料傭人從清水灣買到九龍城，跑了4間超市都空手而回，各間超市的食物都被掃空，讓她看傻眼，最後，她讓對方到高檔超市才買到乾糧。

至於大家瘋搶的口罩，甄珍透露幸好她之前就買了6盒，已經夠用，暫時不需擔心口罩問題。

(中時電子報)