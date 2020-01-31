凱特和威廉王子結婚快要9年，可是兩人間始終存在著健康的競爭關係，使彼此的關係保持新鮮。
據《每日郵報》（DailyMail）報導，凱特向來對運動很拿手，只要和威廉打起網球，就會激發她強烈的好勝心。事實上，由於她在全英頂尖的倫敦賀林漢俱樂部（Hurlingham Club）學網球，威廉想要打贏老婆，可說是機會渺茫，而威廉也承認這點。
不過，除了網球之外，還有很多可比的。令人印象最深刻的，就是2011年時，兩人在加拿大比起划龍舟，當時威廉告訴新婚妻子凱特，「運動沒有所謂的騎士精神」。儘管凱特告訴其他隊員，她「真的很想打敗老公」，可是最後並未如願。
此外，無論在板球場上或廚房裡，他們的競爭似乎沒有任何領域限制。就在去年耶誕節前，夫妻倆上「貝莉皇家耶誕」（A Berry Royal Christmas）美食特別節目時，也忍不住暗自較勁。不過，主持人貝莉（Mary Berry）拒絕評斷高下，以充滿外交辭令的評語稱讚，他們做得一樣好，這才讓兩人滿意地休兵。
文章來源：A royal battle! As tennis ace Rod Laver reveals Kate Middleton is ultra competitive with husband Prince William, the photos that prove it (so who's the top dog?)
(中時電子報)
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