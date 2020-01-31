威廉凱特無所不比

凱特和威廉王子結婚快要9年，可是兩人間始終存在著健康的競爭關係，使彼此的關係保持新鮮。

據《每日郵報》（DailyMail）報導，凱特向來對運動很拿手，只要和威廉打起網球，就會激發她強烈的好勝心。事實上，由於她在全英頂尖的倫敦賀林漢俱樂部（Hurlingham Club）學網球，威廉想要打贏老婆，可說是機會渺茫，而威廉也承認這點。

不過，除了網球之外，還有很多可比的。令人印象最深刻的，就是2011年時，兩人在加拿大比起划龍舟，當時威廉告訴新婚妻子凱特，「運動沒有所謂的騎士精神」。儘管凱特告訴其他隊員，她「真的很想打敗老公」，可是最後並未如願。

此外，無論在板球場上或廚房裡，他們的競爭似乎沒有任何領域限制。就在去年耶誕節前，夫妻倆上「貝莉皇家耶誕」（A Berry Royal Christmas）美食特別節目時，也忍不住暗自較勁。不過，主持人貝莉（Mary Berry）拒絕評斷高下，以充滿外交辭令的評語稱讚，他們做得一樣好，這才讓兩人滿意地休兵。

(中時電子報)