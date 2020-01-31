2019新型冠狀病毒（俗稱武漢肺炎）來勢洶洶，隨著疫情不斷擴散，大陸政府宣布春節假期延長3天至2月2日，許多企業也決定延後開工，市場關注疫情是否影響蘋果供應鏈。天風證券分析師郭明錤警告，若疫情不能在3月前明顯改善，蘋果供應鏈與需求端恐面臨五大潛在風險。

第一，受到武漢肺炎疫情影響，大陸與全球消費者信心恐下滑，進而導致蘋果產品需求減少、下修出貨。

第二，蘋果供應鏈生產據點高達5成都在大陸，今年上半年的新品量產可能會因為開工延後和缺工受到衝擊。

第三，目前已有許多國家都對赴陸旅遊提出警示，這可能會影響蘋果員工到大陸出差，波及今年下半年新品驗證與量產時程。

第四，若疫情沒有明顯改善，蘋果員工到大陸出差將受到限制，蘋果在2021年上半年推出新品的開發時程也會面臨挑戰。

第五，民眾為了防疫紛紛戴起口罩，郭明錤表示，因為技術限制，臉部辨識（Face ID）無法在使用者戴口罩時運作，若武漢肺炎疫情近期沒有顯著改善，既有iOS裝置用戶體驗恐現負面影響。

(中時電子報)