武漢肺炎疫情升溫，台灣傳出第二件本土感染案例，民眾憂心而瘋搶醫療用口罩，引發口罩搶購潮。美式賣場好市多近日也傳出口罩一上架就被秒殺的限象。不過，有位女網友就分享，去年10月多在好市多買一大箱醫療口罩，當時媽媽還覺得無奈買這麼多幹嘛？結果，現在她媽媽的心情卻是轉變為：「超開心的，根本用不完。」

一名女網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文，說她很慶幸自己的去年10月堅持買了一大箱的口罩，當時她媽媽看了還很無奈，認為根本用不到這麼多。不過，眼見近日武漢肺炎疫情逐漸升溫，女網友說，她媽媽現在倒是相當開心，因為放心有根本用不完的口罩。

該女網友的PO文一出後，馬上引起大批網友羨慕留言，「先見之明」、「先知呀！」、「請仙姑預知一下，接下來該買什麼」、「還有貨嗎」、「現在想買都買不到」、「一天一個，很快就沒了」。

該PO文也意外釣出許多網友都有這樣的習慣，許多人貼出自己的庫存，有各種口罩、酒精等用品，表示「我家本來就有習慣戴口罩...庫存都是半年」、「平常有在用，所以沒煩惱」、「我平常就有囤口罩的習慣（鼻炎）現在媽媽也很感謝我啊」。

(中時電子報)