罷韓第二階段啟動，力拚30天連署30萬份，罷韓能否成功也引發關注。資深媒體人趙少康建議韓國瑜，到時就把市政成績端出來給大家看。

趙少康在政論節目《少康戰情室》表示，罷韓就算是連署過30萬，韓國瑜也要繼續做，他大概有6個月的時間，就是說從開始到投票罷免，他差不多做了1年半，將近2年。在這時把他的市政端出來給大家，也就是要罷免之前，他們都會有文宣的攻防，就把韓國瑜這一年半做了多少事情，跟前任拿來比較一下，看做得夠不夠，讓市民來評斷。

趙少康指出，因為韓國瑜有3個月請假，因此剩下的6個月、7個月，要好好去衝刺，而且充分授權給3個副市長，台灣沒有一個其他縣市，像高雄市這3個副市長，這麼有經驗的、這麼有能力的，讓他們全力去發揮，看看能不能把未來的6個月，當成2年在做、3年在做。

趙少康說，如果韓國瑜真的夙夜匪懈，一早5、6點就起來，做到晚上11、12點，每天這樣做，市民不是瞎子，會看到的，如果到最後還是被罷免，反正戰士戰死這個疆場，就流到最後一滴血。

趙少康指出，現在的選罷法超過四分之一投票就可以罷免，是完全不合理的。韓國瑜當時選高雄市長89萬票，這次選總統還有60萬高雄市民支持他選總統，57萬就可以罷免掉，這數字很奇怪，不可以這樣子。就算連署成功，因為你連署到罷免投票，還有好幾個月的時間，好好做給大家看，就算罷免成功，也做給大家看，鞠躬盡瘁、死而後已。

(中時電子報)