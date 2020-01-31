武漢肺炎疫情延燒，美國五大交響樂團之一波士頓交響樂團，原本預定在2月來台行程，昨（30）日晚間11點半在官方網站上公布，將取消亞洲四城演出行程，包含首爾、台北、香港和上海，執行總監馬克．沃爾普（Mark Volpe）表示，「無法為這四座城市的觀眾演出美妙音樂，我們都感到很失望，但考量音樂家和團隊的身體健康與安全，必須做出停演決定。」

馬克表示，原本2020的亞洲行，是音樂總監尼爾森斯首次造訪首爾，也是波士頓交響樂團，在睽違一甲子之後，再度來台演出，「大家都很期待，但是最近新冠狀病毒的傳播越來越劇烈，讓我們不得不認真思考，整趟亞洲行的可能性。」

此外，馬克特別感謝四座城市的主辦單位，包括韓國的文森羅藝術、台灣牛耳藝術、香港藝術節以及上海東方藝術中心，「期待未來還能一起合作，並到這些地方演出。」

尼爾森斯表示，「停演我們都很傷心，也讓樂迷們失望了，感謝大家把音樂家的身體健康擺第一，未來我們將再度把熱情分享給大家。」

波士頓交響樂團成立於1881年，2020年亞洲行原是該團第29趟國際巡演行程，過去曾因為政治動盪或外部因素而取消演出，包括1960年因首爾政治動盪取消，1999年因大陸駐前南斯拉夫大使館爆炸案而取消在北京的演出。

(中時 )