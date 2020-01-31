謝金晶向來每年在過年期間，都會赴宮廟拜拜求平安，她日前特地去板橋鎮發宮，祈求今年萬事順利，不過近來武漢肺炎疫情持續延燒，謝金晶表示平常很愛戴口罩，口罩不離身，也會隨身攜帶酒精噴霧，「每天睡前吃蜂膠增強免疫力。」

謝金晶同門姐妹向蕙玲日前在板橋慈惠宮開工演唱，粉絲幫2月17日生日的她，在現場提前慶生，粉絲當時先躲一旁，等她演唱完下台後，把蛋糕端出來，讓她看到生日驚喜很感動，也把第一個願望給97歲阿嬤，因為過年期間，阿嬤在住院，希望阿嬤能身體健康、平平安安。

而向蕙玲原訂30、31日在大陸福建晉江3場活動，都因武漢肺炎疫情，被取消、延期，向蕙玲也表示平常就都有戴口罩的習慣，「尤其是常搭機，搭高鐵等的密閉空間裡，保護自己也保護別人，勤洗手也是非常重要，如果外出不方便，我的包包裡都有隨身攜帶乾洗手液，隨時保持手部的乾淨。」

向蕙玲日前開唱。（豪記唱片提供）

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