世界衛生組織（WHO）今天召開緊急委員會會議宣佈，將武漢肺炎列為國際公共衞生緊急事件（Public Health Emergency of International Concern，PHEIC），是史上第6度宣告。世衛確認疫情對中國之外的國家有風險，需要國際社會一致應對，但呼籲各國不要限制對中國的旅行或貿易。

世衛總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示，將新型冠狀病毒疫情列為國際關注的突發公共衛生事件，主要基於中國大陸感染者數量在一周內飆升十倍以上、十多個國家都出現疫情兩個事實。但他強調，沒有必要採取限制國際人員流動的措施，世衛組織不推薦限制旅行的措施。

譚德塞說，雖然會有一些經濟損失，但中國大陸採取了超常規的有力措施，在很多方面為應對疫情提供了榜樣。這次將新型冠狀病毒疫情列為國際關注的突發公共衛生事件不是對中國大陸沒有信心，相反的，世界衛生組織相信中國大陸的疫情一定能得到控制。

譚德塞說，作出這一聲明的主要原因不是因為中國大陸正在發生什麼，而是因為其他國家正在發生的事情，「我們最大的擔憂是，這種病毒是否有可能傳播到衛生系統薄弱，無法應對的國家？」。世衞將這起國際緊急情況定義為「異常事件」，對其他國家構成風險，需要協調一致的國際對策。

(中時電子報)