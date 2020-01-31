歐洲議會29日投票表決通過英國脫歐協議，確定了英國將在1月31日正式退出歐盟，成為史上第一個退出歐盟的國家，歐盟的會員國數量，也將從28國降至27國。

英國退出歐盟後，將進入為期11個月的過渡期，英國人民在今年12月31日前，依然能夠在歐盟境內自由移動和工作，對民眾來說沒有立即的影響，然而卻會馬上帶給英國政府莫大的壓力，因為英國必須在時限內，與歐盟談判自由貿易協議。

英國首相強森(Boris Johnson)對此倒是顯現得相當樂觀，認為脫歐之後，英國將會迎接一個旭日東昇的新時代。但要如何打造一個沒有歐盟，卻更富裕的經濟體？根據《路透社》的分析，英國顯然有幾項當務之急。

首先是賺錢。英國必須立刻開啟與歐盟和美國的對話，談判自由貿易的協議，因為這兩個地區是英國最大的貿易夥伴。光是與歐盟的貿易額，就佔了英國對外進出口總量的一半。英國製造的豪華汽車，主力市場也在美國和歐盟。

其次是穩固與美國的關係，畢竟美國可說是英國最重要的盟友。英國在華為5G事件上，與美國不同調，然而在香港反送中事件上，又與大陸有些緊張。在美中兩強之下，要是無法兩邊兼顧，英國勢必會重新向美國靠攏。

最後，還得結交一些其他的朋友。都向美國看齊也不行，在伊朗事件上，英國數次強調，希望各國可以繼續遵守「核協議」，這與川普的政策完全相反，倒是與法國、德國口徑一致，所以未來英國也必須跟歐洲的鄰居廣結善緣，才能在國際社會中，維持過去大英帝國的榮光。

(中時電子報)