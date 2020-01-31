武漢肺炎的疫情持續升高，海外擴散的程度也逐漸擴大。本周四美國傳出本土第一例人傳人的案例，也是美國境內確診的第6起病例。

這位住在芝加哥的60多歲男性從未到過大陸，而他的妻子正是先前被診斷出武漢肺炎的美國第一起確診病例，所以醫院認定為妻子在被隔離治療之前，將病毒傳染給丈夫。美國疾病管制中心(CDC)宣布此案例為美國第一起人傳人病例。

而這對夫妻在過去幾周內，接觸過多少人，伊利諾州衛生官員沒有多加說明，僅表示整個伊利諾州目前有21個疑似病例，確診的只有這對夫妻。

CDC認為，武漢肺炎的疫情在美國尚未對公共衛生安全造成威脅，呼籲美國民眾無須過度緊張，甚至不一定要配戴口罩。

除了伊利諾州的2起案例外，其餘的4個案例分布在華盛頓州、亞利桑那州和加州。

美國發生人傳人案例，引起世界衛生組織高度重視。目前除了大陸地區，僅有越南、日本、德國傳出本土感染的案例。而世衛也在週四將武漢病毒提高警戒層級為「全球緊急事件」。

(中時電子報)