中央流行疫情指揮中心30日宣布台灣出現武漢肺炎第2例本土病例，該案是夫傳妻的家庭群聚感染。值得注意的是，該妻是被輕症狀丈夫感染的，但丈夫發病到痊癒期間，只有咳嗽、流鼻水症狀，並未發燒，被當作一般感冒而未通報，直到太太確診後，才被回推他可能為武漢肺炎輕症。台大兒科主任黃立民擔心出現感染源不是通報者問題，而這是他不想看到的事發生了，進而演變成社區感染隱憂。

30日疫情中心例行記者會中，指揮官陳時中表示，第9例的丈夫平時在武漢工作，回台數日後出現咳嗽、流鼻水等輕微感冒症狀，他因此去看診，但就醫照X光並沒有發現肺炎症狀，由於當時的通報條件是「有發燒、呼吸道症狀、有武漢旅遊史」三者皆備，才會通報，因此並未對他進行病毒篩檢，直到他太太確診後，才被回推可能為武漢肺炎輕症。

外界擔憂恐成防疫漏洞，中央指揮中心監測應變官莊人祥表示，該個案丈夫22日發病，目前已經痊癒、沒有傳染力，目前與該男子同住的10名家人都沒有症狀，後續會再補採檢，但病毒驗不驗得出來還不一定。而他也認為國外陸續發現「無症狀傳染者」案例在先，這一點勢必將是未來防疫的重點。

據聯合報報導，國內感染科權威、台大兒科主任黃立民表示，按照目前大陸方的訊息來看，人在武被感染病毒的機會很高，但要開始注意感染者不一定會有發燒症狀。因此，黃立民認為有對第九例個案丈夫檢驗抗體的必要性，因為「要確認他到底是不是武漢肺炎」。

黃立民表示，如果能夠確診這位丈夫是武漢肺炎，對台灣疫情比較樂觀一點，因為這樣才代表目前台灣的疫情依然受限於家戶內感染。如果這位先生不是武漢肺炎的話，黃立民指出，這恐代表了其太太的感染源不明，「那就麻煩了」。這樣恐成為一個警訊，黃立民憂心台灣疫情可能會進入第二波的社區感染。

疾病管制署防疫醫師黃婉婷表示，這位丈夫目前還沒有採檢，但是他發病到現在已經超過14天，預期是很可能會驗不到病毒了，也就是說以技術上很可能無法百分之百列為確診病例，根據世界衛生組織的定義，第九例的丈夫之情況應稱為「極可能病例」。

(中時電子報)