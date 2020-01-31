武漢肺炎的疫情，在過去兩天內急遽升高，單日感染的人數和死亡的病例都創下了新高。

截至本周四，光是大陸地區，就已經有超過8,137名病患確診感染武漢肺炎，這個數字已經超越了當年SARS的全球感染人數8,098人。

值得持續觀察的是，以目前的狀況來看，武漢病毒的死亡率，似乎比SARS低許多，2002-2003年間，共有774個SARS死亡案例，而武漢肺炎在一樣八千多個案例中，死亡數字是171。

(中時電子報)