2020武漢風暴》感染人數遽增 已超越SARS 06:112020/01/31 中時電子報 翁士博 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 武漢肺炎的感染人數，已超越SARS。(圖/路透社) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 武漢肺炎的疫情，在過去兩天內急遽升高，單日感染的人數和死亡的病例都創下了新高。 截至本周四，光是大陸地區，就已經有超過8,137名病患確診感染武漢肺炎，這個數字已經超越了當年SARS的全球感染人數8,098人。 值得持續觀察的是，以目前的狀況來看，武漢病毒的死亡率，似乎比SARS低許多，2002-2003年間，共有774個SARS死亡案例，而武漢肺炎在一樣八千多個案例中，死亡數字是171。 (中時電子報) #武漢肺炎 #感染人數 #SARS 也許您會感興趣 推薦閱讀 武漢肺炎／武漢肺炎拉警報 金門馬拉松急喊卡衝擊旅遊業 12:492020/01/27 社會 武漢肺炎／武漢肺炎死亡達106人 WHO秘書長至北京研商 12:572020/01/28 兩岸 回憶當年SARS 台大前院長：人性自私無所遁形 07:012020/01/29 生活 《電腦設備》順達科武漢肺炎無重大影響，以非IT產品助攻獲利 09:432020/01/30 財經 《基金》張帆：武漢肺炎黑天鵝不致重創經濟，但造成恐慌不容小覷 12:332020/01/30 財經 《熱門族群》金鼠紅盤慘摔季線，點將台股抗「疫」奇兵 12:332020/01/30 財經 《半導體》武漢肺炎恐衝擊陸5G換機潮，聯發科重挫 13:412020/01/30 財經 武漢肺炎開棒球第1槍 亞洲棒總中彈 14:402020/01/30 體育 為何歐洲人不戴口罩？網曝國情差異 16:182020/01/30 日常 武漢肺炎病例持續增加 避險資產日圓上漲 23:282020/01/30 財經 國際熱門新聞 王室大戰！威廉凱特無所不比 - 國際 2020武漢風暴》世衞宣佈 武漢肺炎列為國際公共衞生緊急事件 - 國際 氣炸了！川普罵他差點挑起第六次世界大戰 - 國際 2020武漢風暴》美國出現人傳人病例 夫被妻傳染 - 國際 2020武漢風暴》成為全球緊急事件，與伊波拉齊名 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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