受武漢肺炎疫情升溫，台股金鼠年開紅盤，等不到下周一陸股開盤，港股兩天跌的，台股僅僅一天就「超車」成功，加權指數昨收11421.74點，重挫696.97點，單日跌幅5.75％，跌點超越SARS及2008年金融海嘯，創史上最大，盤中跌停逾400檔，單日市值蒸發約2兆元，抱股過年者欲哭無淚。

感染武漢肺炎的高雄市50多歲台商，農曆年前回國後確診，卻刻意隱藏部分行蹤，在高雄趴趴走，因違規情節重大，遭依《傳染病防治法》重罰30萬元，成為全國開鍘首例，並被追查是否涉犯公共危險罪。彰化1名與台灣第4例確診病例搭同一班機返台的男子，也因未依規定居家隔離，將挨罰10萬元。

新型冠狀病毒（2019-nCoV）疫情持續肆虐，截至昨晚，大陸已確診破8100例，死亡171例。在西藏出現確診首例後，大陸境內等於全部淪陷。此外，新型冠狀病毒已入侵亞洲、歐洲、美洲及大洋洲。芬蘭、菲律賓與印度相繼失守，在30日發現首例確診，病患皆來自大陸。不過，防疫方面出現好消息，湖北疾控中心破譯新型冠狀病毒基因。

新型冠狀病毒重創觀光產業，觀光學者認為，若疫情持續到5月，國旅約有5成減幅，少500億元消費，來台旅遊部分，也將少734億元，觀光產值將蒸發1234億元。

范瑋琪（范范）臉書飆罵行政院長蘇貞昌「狗官」，儘管發文道歉，網友飆罵仍排山倒海而來。曾跟S幫有仇的周玉蔻躍身補刀，左插范范，右捅汪小菲，稱汪買上萬口罩，是否囤積？無奈立馬被汪打臉，稱口罩10天前買，東西到了就發光，何來囤積！此事金馬影后楊雁雁已認證。

(中時電子報)