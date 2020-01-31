奧斯卡金像獎頒獎典禮：台灣時間2月10日上午9點

第九十二屆奧斯卡獎一月十三日公布入圍名單，《小丑》如預期地成為最大贏家，橫掃各大影展的韓國電影《寄生上流》也來勢洶洶，擠進最佳影片行列；影音串流平台Netflix（網飛）囊括24項提名，傲視所有電影發行商，證明這股新勢力不容小覷。但這份看似華麗的入圍名單，仍充滿濃濃的保守主義，女性導演仍然不受評審青睞。

改編自DC漫畫的《小丑》，在本屆奧斯卡以十一項提名領先群雄，各國媒體卻不約而同地，將焦點放在首部提名奧斯卡的韓國片《寄生上流》。這部電影克服了美國人不喜歡看字幕的習慣，憑藉具有原創性和顛覆性的情節，以及堪稱精美的製作品質，入圍最佳影片、最佳導演等六項大獎，成就非凡。

《寄生上流》打破韓國影史紀錄，一次入圍6項大獎，全世界都在關注。（圖／CatchPlay提供）

懷舊作祟 新意有限

其實《小丑》和《寄生上流》的題材有異曲同工之妙，同樣關注底層處境，主人翁也各自走向極端，對權貴做出令人生懼的反擊。在政治光譜偏左的好萊塢，這樣的選材確實能打動影藝學院。

儘管這二部作品都頗富新意，但論起題材與卡司，今年的奧斯卡名單仍充滿懷舊感。集結李奧納多狄卡皮歐和布萊德彼特二大男神的《從前，有個好萊塢》，回顧了六○年代的好萊塢情懷；《愛爾蘭人》則找來勞勃狄尼洛和艾爾帕西諾等老牌演員，演出時空跨越四十餘年的黑幫血淚史。

二部電影各有大師神采，但大師通常都有任性的弊病，《從前，有個好萊塢》片長近三小時，《愛爾蘭人》更長達三個半鐘頭，太多絮絮叨叨，缺乏適當剪裁。即便如此，這二部片仍以十項提名居於第二，反映好萊塢的保守面向。

入圍10項的《從前，有個好萊塢》，讓2大好萊塢男神首度銀幕同框。（圖／双喜電影提供）

串流平台 大舉進攻

雖然《從前，有個好萊塢》在奧斯卡的前景，還在未定之天，但《愛爾蘭人》已是半隻腳踏在局外。這部由網飛製作的電影，在稍早的金球獎被全然忽視，不過奧斯卡仍意識到網飛的影響力，因為提名多項大獎的《婚姻故事》和《教宗的承繼》，也是出自網飛之手。

網飛一再證明自己有能力挹注資源製作優秀的電影，再差也比炒冷飯的《冰雪奇緣2》有誠意。幸好影藝學院高瞻遠矚，在最佳動畫獎淘汰《冰雪奇緣2》，選擇更具原創性的網飛動畫《克勞斯：聖誕節的秘密》，令人激賞。本屆的入圍名單開出來還算華麗，但之所以華麗，是因為大家耳熟能詳的老咖雲集，新人斷層仍是奧斯卡難掩的陰影；與其繼續為大導演錦上添花，不如讓執導《她們》的葛莉塔潔薇提名最佳導演一席。

講述黑幫故事的《愛爾蘭人》，集結勞勃狄尼洛和艾爾帕西諾等資深演員互飆演技。（圖／Netflix提供）

《婚姻故事》講述夫妻在離婚階段，愛中有恨、恨中又割捨不了愛的揪心過程。（圖／Netflix提供）

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(中時電子報)