長相神似大陸火紅藝人迪麗熱巴的王笑雪，因為五官深邃、身材火辣，經常被問是不是有整型，事實上她的爺爺是新疆人、外婆是雲南人，而且都是少數民族，所以她的長相不但是「原裝」，還充滿異域風情。不過，個性外放獨立的王笑雪，當年赴美求學第一天，竟在街頭痛哭。

由於對音樂充滿熱情，王笑雪來台灣時還特地向音樂製作人薛忠銘請益。（圖／聚星文創提供）

很喜歡音樂的王笑雪，從小就學習鋼琴，由於對唱歌及表演也充滿興趣，長大便報考了四川音樂學院，主修音樂表演（聲樂）專業學系，畢業後半年間，她仔細思考未來的發展，先考了托福（TOEFL）前往美國波士頓，再靠著聲樂長才考進「隆基音樂學院」（Longy School of Music of Bard College），開始了一個人漂流在外的生活。

現場演唱訓練台風

回憶在波士頓的日子，王笑雪坦言，由於以前大部分都待在成都，沒有經歷過像波士頓那麼冷的天氣，光是氣候就非常不適應，「剛到波士頓的第一天，沒有先找好房子，沒有電話卡，穿得也不夠多，冷到格外想家，就哭了。」然而，王笑雪哭完後想了想，就算有電話卡打給家人哭訴也無濟於事，一個人在外只能自己想辦法，「我覺得自己似乎一夜長大，忽然能夠獨自完成許多事情。

王笑雪在洛杉磯讀書時，常在學校安排下表演唱歌，以鍛鍊膽量。（圖／聚星文創提供）

漸漸地，王笑雪愈來愈獨立，最後那個被家裡保護得很好的小女孩不見了。雖然過去專攻聲樂和古典音樂，但十分喜歡流行歌曲的她，壓抑不住滿腔的熱情和想法，開始嘗試自己寫歌，後來又考上了洛杉磯的音樂家學院（Musicians Institute College of Contemporary Music），鑽研獨立音樂製作人的課程和流行演唱，「學校為了鍛鍊我們的表演經驗，每周都會帶我們去一些Live

Performance House（音樂展演空間），做現場表演，我覺得對我的膽量與台風幫助很大。」

求學至上不談戀愛

從小就很喜歡彈彈唱唱的王笑雪，開玩笑說鋼琴是她第一個好朋友。（圖／聚星文創提供）

因為長相漂亮又外向，當年在異鄉的王笑雪自然吸引許多追求者，但面對追求者的各種攻勢，她卻都直接拒絕說不行，「因為是真心想求學，學業的部分花了很多時間，根本沒辦法分心在談戀愛這件事上，而且我性格也比較直接，絕對不會給人家一些莫名其妙的希望。」不過王笑雪也沒完全把話說死，她笑說，如果遇到有好感的，還是會稍微多回應對方一些。

把髮色染淺的王笑雪，乍看之下就像是個身材火辣的外國女郎。（圖／聚星文創提供）

特別的是，為了專心學習及避免麻煩，王笑雪以前不用任何社交軟體，後來一申請IG，就有一些經紀公司私訊她洽談合作或簽約，但她始終沒答應，直到有次機緣巧合下，才簽給現在的經紀公司，「當時他們給了我合約，但告訴我如果有別的選擇也沒關係，給我時間慢慢思考，我覺得這樣的相處很親切，不會一直逼迫我，感覺很合拍，於是就簽了！」

王笑雪之前曾在台灣跟著音樂老師薛忠銘學習，未來除了想當個創作歌手，對演戲也很有興趣的她，希望能朝全方位藝人邁進。

音樂精靈 王笑雪

年齡：24 歲

身高：165公分

體重：45公斤

學歷：

大陸四川音樂學院音樂表演學士學位

美國洛杉磯Musicians Institute

College of Contemporary Music流行表演以及獨立音樂人雙專業學系

語言：國語、英文

專長：歌唱、鋼琴

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)