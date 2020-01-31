武漢肺炎肆虐，台灣已有多起確診病例，民眾人人自危。針對長輩群組中，廣傳「大蒜水能滅武漢病毒」之說，台北市議員徐巧芯痛批「假消息的防治還是很重要的」，並籲青壯世代務必多關心自家爸媽爺奶的群組，以防被誤導；防疫視同作戰，生了病要戴口罩即時就醫。

徐巧芯30日在臉書發文，寫道：

假消息的防治還是很重要的。我談的不是政治，是像現在有傳染病的時候，錯誤的訊息儘管可能不是惡意的，但可能會對社會造成負面的效果。比方說今天在群組一直看到：

「好消息，武漢的病毒一碗煮沸的濃大蒜水就能喝好。老中醫親自試驗過，很多病友也成功了 。八頭大蒜拍碎用七杯水煮熟，連吃帶喝，一晩上就好了。歡迎轉發！」

如果大家有看到這類訊息，請記得要回覆並提醒正確的觀念：生了病要戴口罩即時就醫喔！

防疫視同作戰，從關心家中的長輩，拒絕並澄清衛生健康相關錯誤消息開始！

不僅如此，徐巧芯並在文末特別標註關鍵字「請關心爸媽或爺爺奶奶的line群」、「中華民國加油」、「對抗武漢肺炎」。

(中時電子報)