武漢肺炎突破義大利防線，羅馬今晚確診兩例武漢肺炎病例，兩人都是來自武漢的中國遊客。義大利總理孔蒂晚間宣布，暫停中義間所有航班。

孔蒂（Giuseppe Conte）晚間舉行緊急記者會宣布最新武漢肺炎疫情，他表示，義大利是第一個全面暫停與中國間航班的國家。

「共和報」（La Reppublica）報導，這兩位中國遊客是一對夫婦，年齡為66與67歲，他們昨晚送醫，今天確診感染2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）。他們在羅馬下榻於距離競技場不遠的巴拉丁諾酒店（Hotel Palatino），目前他們居住的房間已封鎖消毒。

兩位確診武漢肺炎的中國夫婦是跟團旅行，1月23日抵達米蘭機場，這一週已前往北義到中義的多個大城市旅遊，義大利衛生部將追蹤旅行團行經路線與接觸過的酒店餐廳。

孔蒂表示，義大利將以最高規格防止疫情擴散，除了中止中義航班，他召集跨部會會議後，可望陸續採取其他防疫措施。

(中央社)