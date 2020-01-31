台股30日鼠年開紅盤放量暴跌696.97點，金管會對此信心喊話，強調目前台股基本面及台灣總體經濟良好，將持續密切觀察武漢肺炎疫情、中美貿易摩擦、美國聯準會利率政策及外資進出我國股市情形等4因素，若發生非理性下跌狀況，必要時將採取相關穩定措施。

台股加權指數30日暴跌696.97點、跌幅達5.75％，金管會認為，主因春節期間受武漢肺炎疫情影響，各國股市普遍下跌，台股恢復交易首日面臨補跌壓力，且跌幅較其他亞股大。30日港股下跌2.62％、日股下跌1.72％、韓股下跌1.71％，新加坡股市下跌0.37％。

不過，金管會指出，30日加權指數成交量達約2754億元，較1月日均量1556億元明顯放量，顯示眾多投資人逢低承接，對市場仍具信心，強調各國股市短期雖受武漢肺炎疫情影響而受到衝擊，但股市長期仍將回歸基本面。

證期局副局長蔡麗玲表示，目前上市櫃公司針對疫情發展及中國大陸延後復工已有所因應，發布的重大訊息尚無顯示有重大影響。後續將請證交所及櫃買中心密切注意疫情發展，並已請上市櫃公司持續評估後續影響情形，注意依相關資訊公開規定即時發布重大訊息。

蔡麗玲指出，目前台股基本面及台灣總體經濟良好，金管會將持續密切觀察武漢肺炎疫情、中美貿易摩擦、美國聯準會利率政策及外資進出我國股市情形等4因素，若股市發生非理性下跌狀況，必要時將採取相關穩定措施。

(時報資訊)