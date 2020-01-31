銀行再度傳出理專監守自盜事件，彰銀爆出北台中分行理專涉嫌挪用客戶資金，金管會對此證實，該名理專作案時間長達10年，合計影響4位客戶、挪用金額達6300萬元。彰銀查核後已通報金管會為重大偶發事件，陳述意見已送達金管會，後續將依內部程序處理。

銀行局副局長莊琇媛表示，此案為彰銀客戶提出客訴，指稱北台中分行1名理專保管客戶印章，除強調有保證獲利、且收到不認識對象匯款等情事。彰銀稽核單位調查後，發現該名理專與客戶確有資金異常往來，並立即通報金管會重大偶發事件。

莊琇媛指出，該名理專涉案期間自2009年底起至去年6月，期間長達10年，共4位客戶受影響，涉錢挪用金額達6300萬元。其中，未依客戶指示交易挪用約4000多萬元，與客戶借貸達1600萬元，與客戶的異常資金往來則有590多萬元。

彰銀先前對此發布重訊，表示該行重視顧客權益保障，此次為主動發現理專挪用客戶款項個案，已通報主管機關並移送司法偵辦，細節基於偵查不公開原則不予評論。該行已與受影響客戶聯繫，對於客戶損害會全權負責。

(時報資訊)