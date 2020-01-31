武漢肺炎疫情持續升溫，也讓口罩在台灣出現搶購潮，幾乎各地都出現缺貨情況，對此網紅波特王表示，自己也跑了很多家都買不到，對於那些痛批「禁止口罩出口」一事的人，讓他不禁反問：「是在玻璃心什麼」。

波特王表示全台口罩大缺貨情況下，跑了4、5間超商跟賣場都未必買的到，運氣好的話能買到散裝就要偷笑，對於在網路上痛批「禁止口罩出口」的人，他則反擊：「請問你們真的有走出門看過嗎？不對，你們真的住在台灣嗎？禁又不是只禁中國，是禁出口全部國家啊！是在玻璃心什麼」，接著更反問：「台灣到現在還被禁加入WHO，怎麼沒看你們這些人出來喊聲」。

波特王臉書全文。（圖／波特王臉書）

波特王更舉例，根據數據顯示，2019年台灣進口口罩數量9成來自大陸，如今疫情爆發成這樣，可想而知他們都不會出貨給台灣，那現在台灣都不夠用了，請問是要捐什麼？接著狂酸：「那麼有愛心，怎麼不組一支義工隊去武漢」，讓網友推測是在狂酸范瑋琪。

(中時電子報)