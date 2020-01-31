捷流閥業(4580)蘇州地區生產基地配合當地政府措施，蘇州廠將延後至2月10日全面復工，由於捷流閥業於兩岸擁有大陸蘇州廠、台灣土城一、二廠、以及桃園觀音鑄造廠等，台灣地區生產基地昨日已經結束春節假期投入生產，並可依客戶訂單需求彈性調配生產出貨。且以旗下地區生產基地營收比重分配來看，台灣地區生產基地營收比重約8成水準，評估對公司整體營運影響不大，目前公司仍持續密切注意疫情狀況、和大陸地區客戶密切聯繫相關業務事宜並採取機動調整產能計畫因應。

捷流閥業表示，為完善垂直整合效益以提升公司營運競爭利基、因應全球訂單布局，除採取生產基地廠區分散，提升台灣土城一、二廠生產效率、有效控管運輸、倉儲與相關人事管理費用，且於2019年第4季已啟用半自動生產專用機械以提升產能等，並於2017年成立桃園觀音鑄造廠，有助於穩定原料來源、閥門產品品質良好控管、發揮垂直整合生產效益。

2020年捷流閥業仍看好大陸、美國地區石化、船舶產業閥門訂單需求，包括船舶業客戶隨著國際海事組織(IMO)法規推動，將有助於加速帶動船舶改裝排煙脫硫器、以及壓艙水處理系統需求增加，創造船舶產業閥門產品銷售成長動能，再加上大陸政府近年推動十三五煉化一體廠政策，帶動大陸煉化一體廠擴建、投產項目快速發展，集團亦已順利打入大陸石化產業龍頭中國石油化工公司，並積極拓展其他重要石化廠接單機會，擴大銷售客戶基礎。

(時報資訊)