廣華-KY(1338)表示，大陸農曆新年假期延長但影響相當有限，且武漢廣佳目前並無人員疫情傳出，以每年營收占比僅約8％至10％比例來看，對集團整體營運影響也相當小，預估整體營運受到武漢肺炎事件衝擊並無外界想像來得大。此外，由於墨西哥新廠自2018年底開始量產日產Altima車款，在稼動率及良率同步提升效益下，已自去年第3季正式出現單月營運由虧轉盈，預計今年出貨量穩定放大，對集團營運帶來挹注。

廣華-KY強調，集團近年來隨著生產基地分散下持續優化訂單結構，從大陸市場的區域性車款訂單轉往全球性的車款訂單，營收比重持續向上提升的趨勢，不僅顯示單一訂單的總出貨量有明顯提升，且全球生產基地的分散化也更有效滿足品牌車廠客戶對於即時生產(Just In Time)的供應需求，因此武漢肺炎雖然短期對大陸車市恐有造成負面衝擊影響，但廣華-KY集團發揮全球接單優勢，反而帶來更多機會，農曆過年後已明顯感受到客戶對於廣華-KY大陸及墨西哥等多國生產基地分散化的訂單詢問需求，有助提升後續接單動能。

(時報資訊)