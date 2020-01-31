金管會公布保險業匯兌損益最新統計，由於去年12月新台幣匯率強升，壽險業2019年淨匯損金額擴大至2912億元，超越前年2309億元紀錄、再創歷史新高。不過，在投資收益增加挹注下，全年稅前獲利仍達1546億元，年增達88.1％，亦創下歷史新高。

金管會統計，保險業2019年合計淨匯損達2921億元。其中，壽險業匯兌損失達2410億元，月增達1435億元，雖然避險成本驟降至515億元，月減967億元，加計動用提存外匯準備金13億元後，合計淨匯損仍擴大至2912億元。產險業全年為淨匯損9億元。

金管會指出，新台幣兌美元匯率去年12月升值達1.3％，使壽險業匯兌損失金額大增，外匯價格變動準備金餘額546億元，月減39億元。累計全年壽險業累積避險交易的換匯成本達1985億元，交易評價損失為927億元。

合計保險業2019年稅前獲利1706億元，較前年970億元成長達75.9％。其中，壽險業稅前獲利1546億元，較前年822億元成長達88.1％，雖然10～12月均出現獲利回吐，但全年表現仍創歷史新高。產險業稅前獲利160億元，較前年同期148億元成長8.1％。

而保險業截至去年底淨值為2.06兆元，較前年底1.2兆元增加達71.1％。其中，壽險業淨值1.92兆元，較前年底1.08兆元成長達77.2％。產險業淨值1353億元，較前年底1177億元成長15％。

壽險業去年匯損金額雖創新高，但稅前獲利亦改寫新高，保險局副局長王麗惠表示，主因去年股債市表現均佳，壽險業投資利益增加挹注。淨值顯著成長則因美債指標利率較前年同期下滑，以及台股、美股指數較前年同期上漲，金融商品未實現及實現利益增加所致。

(時報資訊)