近日民眾紛紛戴上口罩防疫，但有網友表示，久戴口罩讓耳朵超痛，想求解決辦法，而這個困擾引起大家的共鳴，有熱心網友就提供一招神解決，而且在家就能輕鬆DIY。

日前有網友在PTT上貼文表示，台灣的民眾都很有素養，沒戴口罩的是極少數，但大部分的人都有戴，原PO說，他也都有戴口罩，但戴的時間太長，繩子勾住耳朵的部分真的很痛，求解啊！還是我就只能忍著，回家再好好按摩？

貼文曝光，引起不少人的共鳴，有不少網友留言表示，如果還是眼鏡族，那真的超慘，因為就是口罩加眼鏡雙重痛，讓不少網友也吐槽說，可能是太胖或臉太大，但沒辦法，不是耳朵痛就是肺痛，看你怎麼選！

網友曝神解，其實可以用衛生紙包住繩子，讓面積變大，這樣戴起來就比較不痛。（圖／翻攝自PTT）

後來，熱心網友曝神招教學，其實可以用衛生紙包住繩子，讓面積變大，這樣戴起來就比較不痛。另外也有網友指出，為了解救這個情況，市面上有賣口罩的「減壓護套」，可以舒緩久戴口罩耳朵不適的情況。

(中時電子報)