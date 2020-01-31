武漢肺炎肆虐，台灣已有多起確診病例，民眾人人自危，更有善心人士盼捐助大陸口罩。閣揆蘇貞昌下令禁止口罩出口，各界反應兩極，甚至引爆對陸態度之爭、挑動兩岸情感。台北市議員李明賢表示，國民黨內幾位中生代討論認為，必先自救方能救人，須在國內口罩供應確實保障下，方能考慮捐贈；至於兩岸防疫，必須共同合作，呼應準副總統賴清德所言。

李明賢近日在臉書發表《口罩與防疫》一文，寫道：

國民黨作為在野黨，對於口罩應有的幾點思考維，幾位黨內中生代討論之下，初步有下列三基本原則：

第一，在野黨優先考是以國內口罩的安全存量足夠與否，一切必須以台灣民眾健康與安全獲得「確實保障」為前提之下；在人道考量與國際醫療互助前提下，倘若國內口罩安全存量有剩餘，可進一步考慮捐贈。

第二，過去台灣有sars防疫經驗與sop程序，口罩存量包括一般口罩、醫療N95口罩存量該有多少，不同防疫層級該有不同數量，政府必須妥善處理，避免出現如「衛生紙之亂」的民眾搶購恐慌，並即時對外說明，任何資訊必須透明。

第三，台灣官方是否捐贈大陸口罩，由執政黨通盤考量與決定，但兩岸防疫必須共同合作；就如同副總統當選人賴清德所說：「台灣跟國際社會共同幫助中國，也等於是幫助台灣。」

最後，與其糾結在口罩議題上，在野黨此刻更關注的是：國內民眾需求與健康安全必須妥善獲得保障與防護，這才是第一考量。

(中時電子報)