小編精選《工商時報》5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天（31日）財經重點。

【1】最慘紅盤日股匯雙殺 台股暴跌697點 史上最慘

武漢肺炎衝擊全球金融市場，台股鼠年開紅盤，引發市場多殺多，最後以11,421點爆量長黑作收，跌點697點、市值蒸發2.1兆元、上市櫃364檔跌停、法人散戶大撤退，市場哀鴻遍野，現7大慘況「黑紀錄」；不過，投資專家指出，稍可欣慰的是，台股爆逾2,776億元史上第九大量，顯示低檔買盤承接力道仍強。

【2】最慘紅盤日股匯雙殺 台幣貶0.9％ 三年半最大

武漢肺炎效應讓金鼠年開紅盤上演股匯雙挫行情，台股慘摔5.75％，新台幣也因補跌而一路走低，終場收在30.277元的逾一個半月新低價，單日貶值2.71角，貶幅0.9％更創逾三年半單日最大，總成交量也爆出近半年最大量的23.52億美元。

【3】法人：下跌刀子別接 靜待三訊號

武漢起「疫」大陸進行大規模封城、延後開工、禁止旅遊等，已經影響第一季經濟成長，30日台股進入恐慌性殺盤，單日跳空大跌696點，日K棒留下史上最大一根黑K棒。法人表示，下跌刀子不要接，關注三大訊號如疫情止穩後再承接。

【4】多殺多 台積電跌掉七棟101

台股大跌近700點，護國神山台積電股價大跌4.95％，市值蒸發七樓101大樓。台積電概念股也紛紛中箭落馬，光罩、精材、閎康等多檔個股，股價打入停跌板，股價一片綠油油。

【5】穩經濟信心 小英提八措施

為因應武漢肺炎疫情衝擊經濟，總統蔡英文30日召開國安高層會議，提出八大穩定經濟措施，包括穩定股匯市、予交通運輸與觀光業紓困補助，予百貨賣場等支持措施，並要求行政院研議特別法與特別預算必要性，預為規畫以備不時之需。

(中時電子報)