這波寒流來勢洶洶，再創入冬氣溫新低。(圖擷自氣象局)

誰說台灣將沒有冬天？這波寒流來勢洶洶，再創入冬氣溫新低。氣象局資料顯示，今晨寒流又發威，氣溫再降約2度。氣象專家吳德榮分析，超強輻射冷卻，再加上冷空氣勢力很強，雙作用下桃園、新竹地區氣溫約3度，而大溪出現2.9度，為今晨全台最低溫。

吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄中表示，歐洲模式模擬顯示，今日白天至明晨，「乾寒流」勢力仍強，早晚「長波輻射」作用加成，氣溫極低，大部分地區平地仍將出現10度以下低溫，局部平地仍可降至6度以下。

吳德榮提醒，白天「短波輻射」增溫、各地高溫約在18至22度，在陽光下感覺舒適，但陽光遮蔽處還是偏冷的，要注意保暖。預估各地晴朗穩定，僅東南部局部地區偶有零星少量飄雨；今日各區平地氣溫北部4至18度、中部5至20度、南部6至22度、東部7至21度。

最新模式模擬顯示，明白天起至下周一(3日)「乾寒流」逐日減弱，但仍會出現低溫及日夜溫差大的現象，清晨少部分地區平地的氣溫仍將降至10度以下，應繼續注意調適。

(中時電子報)