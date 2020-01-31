美國聯準會(Fed)公布一月份利率決議，宣布維持聯邦基金利率(FFR)目標區間在1.50-1.75%不變，合於市場預期，並承諾維持隔夜附買回操作至少到今年四月底、以維持市場流動性穩定。

中國武漢肺炎疫情拉響全球警報，全球市場信心遭到拖累，加上川普彈劾案紛擾不斷，美股拉回迎來逢低買入的投資者，美國消費信心和房價指數優於預期，美股先跌後彈，台灣春節連假期間整體美股下跌，跌幅介於1.21至3.02％，美股四大指數短期高檔震盪。

由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）量能：回檔量縮或反彈成交量大於月均量方有利大盤回穩。

（2）均線：支撐為季線（約在11,750點）附近，壓力為12,000至12,197點。

（3）技術指標：KD開口向上，9日K值大於50，短線偏多震盪。

以櫃買指數的線型及指標角度而言，支撐為146點附近，壓力為150點左右，KD技術指標開口向上，9日K值位處超買區，短線偏多但提防拉回。近期法人著墨較深的族群包括晶圓代工、IC封測、IC設計、記憶體、光通訊、被動元件等。

觀盤重點：觀察台股指數是否能守穩季線，回檔是否量縮或上攻成交量大於20日均量，台股選股方向可留意5G、半導體、PCB、蘋概、被動元件、工業4.0、生技、內需、運動風、金融、車用、原物料、防疫概念股等。

(時報資訊)