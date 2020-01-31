武漢肺炎疫情升溫，市場預期將對中國大陸今年經濟成長造成衝擊。金管會表示，包括銀行、證券期貨、保險業等金融業整體對中國大陸曝險金額達1.99兆元，其中以國銀曝險達1.71兆元最高，但已較前年底減少達620億元，占決算後淨值亦降至48％新低。

國發會指出，中國大陸GDP占全球約15％，武漢肺炎疫情將透過消費及投資緊縮、生產供應鏈中斷、金融市場波動影響全球經濟。S&P初步評估，疫情恐使中國大陸GDP成長下降約1.2個百分點，經濟學人智庫（EIU）則估計中國大陸經濟恐下降0.5～1個百分點。

金管會公布金融業對中國大陸曝險狀況。銀行業部分，國銀截至去年11月底對陸曝險為1.71兆元，其中授信1.26兆元、投資4170億元、資金拆借1696億元，分別較前年底減少531億元、51億元、71億元。扣除風險移轉後，整體曝險金額較前年底減少達620億元。

同時，國銀2019年對陸曝險占決算後淨值比，亦呈現逐季下降態勢，前三季依序為51.2％、49.9％、48.7％，第四季截至11月底為48％，創下展開統計以來新低紀錄。銀行局副局長莊琇媛預期，國銀去年第四季對陸曝險占淨值比將跌破48％、再創新低。

國銀去年前11月對中國大陸授信金額較前年底大減，對陸曝險占淨值比逐季下滑，莊琇媛表示，主因中國大陸面臨經濟轉型及下滑壓力，加上面臨諸多國際情勢問題，使台資銀行承作授信業務愈趨保守，授信減少、淨值增加也對陸曝險占淨值比下滑。

證券期貨業部分，截至去年底對陸曝險為154.31億元，較前年底111.57億元增加42.74億元。保險業方面，截至去年底對陸曝險約2648億元，較前年底2321億元增加327億元，主因壽險業財務性投資導致市值變動，占可運用資金約0.99％。

(時報資訊)