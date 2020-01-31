世衛組織宣布武漢肺炎構成「國際關注公共衛生緊急事件」，除顯示中國控制疫情無力，病毒跨國傳播，中國恐遭各國進一步旅行及貿易限制，面臨聲譽及經濟雙重損失的打擊。

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）今天在日內瓦召集專家再次根據國際衛生條例（IHR）召開緊急委員會議，晚間在記者會上宣布接受委員會專家建議，將源自中國武漢的新型冠狀病毒肺炎疫情構成「國際關注公共衛生緊急事件」（Public Health Emergency of International Concern, PHEIC），這是WHO史上第6度宣告PHEIC。

武漢肺炎被宣告為「國際關注公共衛生緊急事件」，代表是嚴重、突然、不尋常、意外等事件；需要立即採取國際行動，通常這意味疫情演變成跨國風險，需要國際社會一致應對，有損強調「一直親自指揮、親自部署」的中國領導人顏面。

宣告一項疾病或事件構成「國際關注公共衛生緊急事件」後，世衛及全球會員國家本於集體防禦及共負責任會加強抗疫措施，以及投入更多資金限制國際傳播，例如過去各國協助非洲及中美洲對抗伊波拉及茲卡病毒。

但另一方面，雖然譚德塞建議各國不要限制對中國的旅行和貿易，但實務上各國正不斷擴大對中國實施旅行及貿易限制建議。

除蒙古與俄羅斯採取關閉與中國接壤的邊界嚴厲措施外，國際紛紛呼籲國民盡可能避免中國行，美國國務院領事事務局已將前往中國的旅遊警示升至最高級，呼籲民眾勿前往中國湖北省。

另外，英國航空宣布暫停所有往返中國的班機、法國航空公司直到2月9日為止暫停所有往返中國大陸的定期航班、聯合航空也將減少往返美中兩地的航班。

除旅遊限制外，對世界第2大經濟體的中國而言，恐怕還將遭受經濟打擊。

武漢是中國汽車、通訊電子產業與生物醫藥產業重要城市，如今都面臨延遲開工及訂單減少的威脅。另全球最大連鎖咖啡品牌星巴克，在中國有4292間分店，這次因為新型冠狀病毒肺炎疫情，須關閉2000多間分店。

德國商業銀行（Commerzbank）分析師周浩及經濟學者華格納（Marco Wagner）在研究中寫道，這次的武漢肺炎對中國國民生產毛額衝擊可能更嚴重，因為現在最直接受影響的行業占經濟比重更大，例如觀光業目前占中國國民生產毛額約5%，相較於2003年僅占2%。

陸媒近日也報導對中國而言，如果疫情升級為國際事件，對於經濟的衝擊力將遠遠大於17年前的嚴重急性呼吸道症候群（SARS）疫情。主要是因為中國經濟在2003年還處於成長期，足以承受衝擊，但是現在的經濟增速卻在逐年放緩。

世衛組織過去5度宣布「國際關注公共衛生緊急事件」，包括2009年的甲型流感病毒（H1N1）、2014年西非伊波拉病毒（Ebola）、2014年的小兒麻痺症、2015年到2016的茲卡病毒（Zika）、2019年剛果民主共和國的伊波拉病毒，此次的武漢肺炎是第6度。

(中央社)