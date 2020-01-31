武漢肺炎疫情肆虐，疫情重區大陸可以看到不少人都戴著口罩避免感染病毒，但有些人似乎覺得戴口罩不足以有效防止細菌入侵。近日有一家人在搭乘地鐵時，竟將底部挖空的塑膠水桶套在頭上，而這一幕也被一旁的人記錄下來，PO網後隨即造成一股轟動，令不少網友都看傻了眼。

近日一名網友在「PTT」發文，表示在加拿大機場看到有一家人把塑膠水桶當作口罩直接套在頭上，一行人大搖大擺地走在路上，成為大家的焦點，原PO看到後也直呼：「這防疫知識真的突破眼界吧～有人也在機場看到這景象嗎？」

經過證實後，發現這個景象不是發生在加拿大的機場，而是在中國廣州的地鐵車站內，且經過工作人員證實，的確有這件事發生，不過這一家人是先戴上口罩，才將塑膠水桶套頭上，根據當局「凡進地鐵就要戴上口罩」的規定，他們並沒有違法，工作人員說：「那個只是加強防護而已，並沒有違反規定，我們也沒辦法說什麼。」

網路上流傳著各式各樣的創意口罩。（圖／翻攝自微博）

不僅如此，網路上還流傳著各式各樣的創意口罩，像是柚子皮口罩、衛生棉口罩、甚至有一家人直接將大型塑膠袋往身上套；看到這些不同種類的口罩，網友們也紛紛大讚他們有創意。

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(中時電子報)