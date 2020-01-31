大陸武漢肺炎疫情升溫，女藝人范瑋琪日前公開痛罵閣揆蘇貞昌「狗官」被罵翻。也引起各方激辯，該不該捐助口罩給對岸。對此，公民老師黃益中昨在節目中表示，對於疫情「部分網友惡毒留言要對岸自生自滅」，他認為有必要說些公道話。

蘇貞昌日前宣布，為優先保護台灣民眾，宣布禁止口罩出口一個月，遭范瑋琪、楊培安等藝人批評，范范甚至在私人臉書痛罵蘇「狗官」，引來網友圍剿，後來二度道歉，卻仍擋不住網友排山倒海的批評聲浪。而台灣的口罩大半都是從大陸進口，現在大陸自己不夠用，台灣為防範疫情將口罩留著自用也並無不妥。

黃益中昨30日在政論節目《新聞面對面》中表示，范瑋琪秉持「人飢己飢人溺己溺」，他「完全同意，甚至若有能力，可以適時地幫助對岸」，黃表示「今天若中國大陸疫情整個失控，那第一時間最慘的一定是台灣，因為台灣的300萬台商跟家人都在那邊(大陸)，難道這些台商就不是台灣人嗎？」。

他強調「在台灣自身能力可及的時候，台灣一定要適時地幫助對岸，若完全棄之不顧，放任不管，照部分網友說『讓他們全部毀滅』，這種說法『完全是白癡』，大陸要是倒了，台灣第一個跟著倒！所以網友講話白痴…白痴」。但他也坦言「要幫助人，前提是自己先顧好國人健康、能自我管理，不要自己都自顧不暇，還去幫助對岸，這樣輿論觀感的確不好」。

(中時電子報)