針對新型冠狀病毒疫情對公司營運影響，台達電(2308)表示，1月為正常年假，營運狀況與原先預期相似，2月因新型冠狀病毒疫情爆發，大陸各廠區最快要到2月10日才能恢復生產，產能與相關供應鏈都會受到影響，各廠區將優先配合法規及地方防疫狀況，機動調整人力，期能將影響降至最低。

新型冠狀病毒疫情延燒，其中又以大陸湖北為重災區，電源供應器廠—光寶科(2301)、台達及康舒(6282)雖然在湖北均有廠區，目前影響並不大。

台達表示，武漢分公司研發與業務人員共約150人，目前均無受到感染，武漢分公司預計將自2月14日起復工，惟因疫情尚未控制，各項規定仍處於變動狀態，未來台達仍將會依更新之規定，彈性調整相關措施。

至於大陸其他廠區，台達表示，大陸全面延後農曆年後開工時間，大陸各廠區工作日已依目前各地相關規定調整，春節假期延長至2月2日及2月9日24時前不復工，春節假期結束日至復工前則為休假日，目前定於2月10日起為上班日；各廠區也已建構防疫小組，強化宣導防疫衛生，制訂防疫措施，追蹤並維護員工健康，公司已成立全球防疫指揮中心，密切關注疫情發展狀況，即時掌握各地廠區營運。

針對疫情對公司營運影響，台達表示，1月為正常年假，營運狀況與原先預期相似，2月因新型冠狀病毒疫情爆發，大陸各廠區最快要到2月10日才能恢復生產，產能與相關供應鏈都會受到影響，惟各廠區將優先配合法規及地方防疫狀況，機動調整人力，期能將影響降至最低。

在湖北咸寧有廠的光寶科表示，公司主要生產據點為華東常州與華南廣州，湖北咸寧廠在集團比重甚低，可彈性調度其他區域工廠的產能予以因應，對公司整體財務業務尚無重大影響。

康舒表示，公司武漢仙桃廠員工約佔全公司人數之19%，留廠人員防疫物資及日常生活物資不虞匱乏，返廠人員亦依規定實施隔離措施；公司在各廠區內正採取應對措施，包括部署防疫物資、宣導健康衛生須知，以因應接下來的疫情挑戰，且農曆年前各廠區已提前生產，加大海外倉及成品庫存，以滿足供貨需求；其他廠區如東莞塘廈、菲律賓及淡水廠等亦將適時調整以供應客戶後續需求；不同廠區將依照法定規定及地方防疫狀況，在所有員工健康獲得保護情況下，機動調整生產排程，進行生產營運。

(時報資訊)