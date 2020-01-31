歐元區上月失業率下滑到近12年低點，也讓外界預期該區疲弱經濟有望邁向復甦。

隨著希臘、保加利亞與克羅埃西亞經濟出現大幅改善，使得歐元區去年12月失業率經季節因素調整後，從前一個月的7.5％下滑到7.4％，創2008年5月來最低紀錄。

歐元區就業市場持續增強跡象，也令歐洲央行大受鼓舞。該央行期盼就業市場趨於緊俏，能有助刺激薪資成長、鼓勵消費者增加支出，並激勵企業推升物價。

(工商 )

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