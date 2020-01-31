歐元區上月失業率降至近12年低點 08:432020/01/31 工商 蕭麗君 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 歐元區上月失業率下滑到近12年低點，也讓外界預期該區疲弱經濟有望邁向復甦。 隨著希臘、保加利亞與克羅埃西亞經濟出現大幅改善，使得歐元區去年12月失業率經季節因素調整後，從前一個月的7.5％下滑到7.4％，創2008年5月來最低紀錄。 歐元區就業市場持續增強跡象，也令歐洲央行大受鼓舞。該央行期盼就業市場趨於緊俏，能有助刺激薪資成長、鼓勵消費者增加支出，並激勵企業推升物價。 (工商 ) #歐元區 #失業率 #就業市場 #下滑 #該區 也許您會感興趣 推薦閱讀 財經熱門新聞 1分鐘讀財經》散戶別接刀 專家曝3大進場訊號 - 財經 鴻海陸iPhone廠陷疫區 專家驚爆大危機 - 財經 700點恐怖驚魂…台股殺完沒？他驚爆時間 - 財經 殺過頭！台積電吐怨氣 台股開盤跳漲百點 - 財經 台股開紅盤大失血 謝金河：這次和SARS時不同 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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