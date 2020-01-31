墨西哥去年經濟出現10年來首次萎縮，反映在總統羅培茲．歐布拉上台後，經濟政策搖擺不定，已導致國內企業投資大減。

根據墨西哥國家統計局INEGI發布的最新數據指出，經季節因素調整後，巴西經濟在2019年萎縮0.1％。至於前一年則增長逾2％。巴西是拉美第二大經濟體。

凱投宏觀在報告中指出，從這項數據凸顯了墨西哥是去年大型新興市場當中，表現最差的其中之一。它還預期該疲弱不振的經濟表現恐將持續到今年。

(工商 )