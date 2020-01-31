墨西哥去年經濟陷萎縮 為10年來首見 08:432020/01/31 工商 蕭麗君 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 墨西哥去年經濟出現10年來首次萎縮，反映在總統羅培茲．歐布拉上台後，經濟政策搖擺不定，已導致國內企業投資大減。 根據墨西哥國家統計局INEGI發布的最新數據指出，經季節因素調整後，巴西經濟在2019年萎縮0.1％。至於前一年則增長逾2％。巴西是拉美第二大經濟體。 凱投宏觀在報告中指出，從這項數據凸顯了墨西哥是去年大型新興市場當中，表現最差的其中之一。它還預期該疲弱不振的經濟表現恐將持續到今年。 (工商 ) #萎縮 #墨西哥 #數據 #去年 #巴西 也許您會感興趣 推薦閱讀 27日陸發送旅客1626萬人次 較去年同期暴跌近7成 10:212020/01/29 兩岸 體育界再傳噩耗！前釀酒人投手遭槍殺 兒也跟著喪命 16:002020/01/29 體育 《業績-鋼鐵》中鋼12月虧損增至10.22億元，去年獲利年減60％ 15:572020/01/30 財經 去年第四季亞太併購量 陸最為活躍 18:052020/01/30 財經 LG電子 去年底當季虧損暴增 19:242020/01/30 財經 壽險業去年底採避險式投資 現金部位破1.38兆 20:072020/01/30 財經 三星去年營業獲利創4年新低 看好今年晶片業復甦 22:582020/01/30 財經 去年全球5G手機出貨 華為第一 04:092020/01/31 焦點新聞 陸大數據查稅 台幹待滿90天須申報 04:092020/01/31 金融．稅務 《汽車股》廣華-KY：疫情影響有限，墨西哥新廠添營運柴火 08:012020/01/31 財經 財經熱門新聞 1分鐘讀財經》散戶別接刀 專家曝3大進場訊號 - 財經 700點恐怖驚魂…台股殺完沒？他驚爆時間 - 財經 台積電跌掉7棟101 驚爆外資恐怖預謀 - 即時 台股鼠年首日大失血 老謝：這次和SARS時不同 - 財經 鴻海陸iPhone廠陷疫區 專家驚爆大危機 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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