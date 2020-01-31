世界衛生組織30日召開緊急會議，決議將武漢肺炎列為國際公共衞生緊急事件，確認疫情對大陸之外的國家有風險，需要國際社會一致應對，但也表示列為國際緊急事件並非對大陸投下不信任投票，且呼籲各國不要限制對大陸的旅行或貿易。

據新華社報導，截至30日24時，大陸確診新型冠狀病毒病例已達9692例，並造成213死，而在大陸境外已有20國有確診病例。而綜合外電報導，世界衛生組織（WHO）緊急委員會主席胡辛（Didier Houssin）在緊急會議的會後記者會表示，與會者幾乎一致建議宣告「國際關注公共衛生緊急事件」（Public Health Emergency of International Concern, PHEIC），原因是除大陸境內案件數量上升，境外出現確認病例的國家數目也增加。

不過近日才剛赴陸研議防範疫情擴散的世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）也強調，宣告國際關注公共衛生緊急事件並非對大陸的不信任投票，相反地，世衛對大陸控制疫情的能力充滿信心；並提到前幾天在北京與中國大陸領導人習近平會面，「絕不懷疑」大陸對透明度以及對保護人民的承諾。

對於美日韓等國已將在疫情重災區武漢的僑民以專機遷回，譚德塞先前指出世衛不主張各國撤僑之外，並在30日強調沒有理由採取不必要的措施干擾國際旅行和貿易，呼籲所有國家執行以證據為基礎且一致的決定。

除了對大陸防疫有信心之外，譚德塞也指出，世衛最大的擔憂是病毒可能傳播到衛生系統較弱且準備不足以應對的國家，因此世衛現在必須採取行動，幫助各國做準備，藉引起國際社會對全球疫情爆發的關注，與國際公共衛生夥伴共同努力控制疫情。

據路透社報導，對於武漢肺炎已成為國際關注公共衛生緊急事件，大陸駐聯合國大使張軍表示，北京正在對此進行評估，並指出陸方理解其他國家的關切，但也應該聽取譚德塞的建議，並強調避免反應過度，如此恐招致負面影響。

(中時電子報)