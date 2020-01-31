武漢肺炎疫情擴及全球，大多數國人都戴起口罩防疫，但插畫家謝立聖昨（30）日在西門町用餐時，發現一名自稱「剛從大陸回來」的中年男子，沒戴口罩一直在食材前面講話，還稱台灣口罩很好買，讓他氣得表示，台灣有很多這種人，從中國回來不戴口罩，還到處搶資源，到處炫耀自己搶到資源。後來店員打1922專線舉報這名中年大叔。

大叔在西門町炫耀自己在武漢封城前返台，還不戴口罩噴食材，遭店家檢舉通報。（圖／翻攝自「謝立聖插畫」臉書）

謝立聖表示，昨天他去一間水餃店吃飯，外面有一個中年男子大聲的跟老闆娘聊天，「口罩很好買啊！我每間超商都去買三個，一路走來我買到十幾組了，你看！」、「我跟你說，大陸現在口罩一個都賣到20塊人民幣了，我剛從大陸回來...」。

當時也在店內用餐的謝立聖聽到瞬間傻眼，但這名大叔繼續炫耀「對啊，我封城前趕回來的，我兩天在大陸花了兩萬多人民幣，我跟你說喔，那邊現在啊...」。扯的是，這名男子沒戴口罩，站在一堆餐具和食材前面，暢談他的大陸之旅，讓原本排隊的客人馬上遠離他。

謝立聖說，跟朋友趕緊把東西吃完，迅速離開店家，不過臨走前，他看到一名店員走到店後面，打1922通報。謝立聖強調，「這種人看到就馬上通報！」。

(中時電子報)