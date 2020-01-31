罷韓第二階段啟動，力拚30天連署30萬份，首日高雄罷韓活動就收件超過3萬份，提前達標的可能性大幅提高。對於罷韓活動局勢越發熱烈，資深媒體人鄭佩芬直言，籃營人太低估高雄人強悍個性；另一媒體大老吳子嘉表示，高雄人憤怒無法言喻，更稱綠營大老認為韓百分之三百會罷免成功。

鄭佩芬在政論節目《突發琪想》上直言，千萬不要低估高雄人的強悍！不要用台北人的眼光去看高雄人，高雄人不像一般人，因為他們以前是苦過來的，所以愛恨分明，他們喜歡韓國瑜，就可以弄出貪食蛇車隊，跟在韓後面；但當他們討厭韓國瑜，就會想盡辦法把韓幹掉，這就是高雄人的強悍個性。

吳子嘉也在政論節目《關鍵時刻》上表示，罷免韓國瑜的連署首日就達3萬份，可以看出高雄市民對韓的憤怒程度。當然這是首日情形，這個動能要持續維持下去才能達標，但他認為達標不是問題，而且有些高雄的綠營地方大老都直言，百分之三百能罷免成功。

(中時電子報)