高雄市長韓國瑜在經歷過2020總統大選敗選後，回到高雄還要面臨罷免的挑戰，對此，有網友詢問，現今罷免的門檻只要25%的高雄人同意就可以成功罷免，會不會太低了？這個問題引起網路討論。

網友表示，原則上罷免的投票應該要比選舉還要難，才能夠增加政局的穩定性，如果選舉完過一年就要吵罷免，那麼台灣不就一天到頭都在選舉了！而支持韓國瑜的民眾在前年11月24日就已經出門對韓國瑜當市長做出表態了，到底憑甚麼要他在罷免時再花時間去投票？怒批這25%的門檻根本就是擾民！

這種說法在PTT上貼出後，立刻引起討論，其他網友表示，「其實25%門檻相當困難，君不見在修法至今，還沒有任何一位官員遭到罷免嗎」、「罷免最困難的地方在於連署，不是每個人都會這麼輕易交出個資的」、「雖然只要25%的人就可以成功罷免，但同時也只要25%的人就可以反對罷免啊，如果做得好民眾一定會出來當韓國瑜的後盾，不要擔心啦！」

網友討論。

網友討論。

(中時電子報)