日本北海道星野度假村昨(30日)傳出雪崩意外，8人受困，1人被發現時無呼吸心跳，女星小禎29日才曬出當地照片，昨第一時間她立刻發文報平安，並繼續分享滑雪帥氣影片，有網友好奇問她：「誰幫你拍攝呀？」她也大方回應：「王牌教練啊」。
小禎去年和李進良結束12年婚姻，不久又傳出她與新歡丁春霆戀情，小禎沒把話說死，只說一切隨緣，「如果他覺得我值得等待，那就再等一下」。今年春節小禎赴日本過節，未料昨卻傳出她待的度假村出意外，小禎隨即回應：「跟各位報個平安⋯⋯我們是在星野沒錯⋯但我們都平安歐」。
昨小禎繼續分享滑雪的影片，語重心長表示：「今天場上雪好亂⋯也重～真的不好駕馭～～今天都在黑線練跳轉⋯腿差不多炸掉了#零下5度 #滑雪為了自身及他人安全請務必請教練」，有人問她好奇影片是誰幫她的拍的？小禎則說：「王牌教練啊」，秒澄清緋聞。
(中時電子報)
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