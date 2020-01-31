汽車飾板配件廠廣華-KY（1338）指出，中國大陸將農曆新年假期延長至2月10～12日，對廣華業績影響相當有限，且目前廣華武漢廠（武漢廣佳）目前並無人員疫情傳出，該廠營占比僅約8％至10％，對集團整體營運影響也相當小，預估整體營運受到武漢肺炎事件衝擊並無外界想像來得大。

廣華表示，由於墨西哥新廠自2018年底開始量產日產Altima車款所需零建，在稼動率及良率同步提升效益下，已自去年第三季起出現單月營運由虧轉盈，預計在今年出貨量穩定放大的趨勢下，全年有望對集團營運創造正面挹注，帶動廣華整體獲利能力較去年精進。

廣華強調，集團近年來隨著生產基地分散下持續優化訂單結構，從中國大陸市場的區域性車款訂單轉往全球性的車款訂單，營收比重持續向上提升的趨勢，不僅顯示單一訂單的總出貨量有明顯提升，且全球生產基地的分散化也更有效滿足品牌車廠客戶對於即時生產的供應需求，因此武漢肺炎雖然短期對大陸車市恐有造成負面衝擊影響，但對具有全球接單優勢的廣華反而是利多機會，農曆過年後已明顯感受到客戶對於廣華同時在中國、墨西哥等多國生產基地分散化的訂單詢問需求，有助持續創造營運成長動能。

(工商 )