財長蘇建榮今（31）日上午8點半在財政部召開記者會，趕在台股開盤前信心喊話，以穩定我國資本市場投資人信心，這也是近十年來我國首次有財長罕見地在開盤前召開記者會、為台股加持。

蘇建榮指出，台股在過年後30日開盤，國內股市當日跌點為696點、創下史上最高跌點紀錄，跌幅約6.75％，主因就是1月23日後武漢肺炎導致中國大陸封城，台股也連帶受影響。

不過，蘇建榮認為，台股仍有三大優勢，第一，目前國內經濟基本面仍相當不錯，主計處評估2019年台灣經濟成長率為2.73％、2020年為2.72％。另根據國發會資訊顯示，國際研究機構IHS Markit也預測，台灣2019年經濟成長率為2.7％，2020年也有望維持2.4％。

第二，台商資金持續回流投資，蘇建榮引用經濟部統計指出，目前台商回台投資金額已達到8,640億元，而台商適用財政部資金專法，實際匯回資金已達525億元，顯見國內經濟情況是審慎樂觀的，他也呼籲投資人對台股不需太悲觀。

第三，從近兩日的國際股市而言，國際股市雖然有動盪，但是美股已在29、30日回穩，新加坡、日本股市也是相同趨勢。而英國、德國、法國則是受到英國脫歐影響，有小幅下跌，但整體來講，武漢肺炎對國際股市跌幅已相對縮小。

(工商 )