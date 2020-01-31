前國防部副部長、海軍退役上將陳永康29日受邀在倫敦舉行的2020年國際水面戰艦年會發表專題演講。英、法兩國將領在會中提到持續在南海部署巡防艦，值得關注。

國際水面戰艦年會（Surface Warships 2020）會議由英國的防衛數位平台Defence IQ主辦，英國皇家海軍艦隊前司令伯內爾-紐根特上將爵士（James Burnell-Nugent）擔任主席，計有來自35國海軍高階將領及資深官員約150人參加，與會的各國代表對中國的軍力快速擴張表達關切。

演講者包括英國、挪威、丹麥、及羅馬尼亞海軍司令，法國國防部總督察長、美國國防部武獲副次長、美國太平洋艦隊水面戰艦司令、歐洲各國海軍、北大西洋公約組織海上司令部（NATO Allied Maritime Command）、及歐盟海軍武力行動總部（EU Naval Forces）高階將領及資深官員出席。亞洲國家除台灣外，印尼，菲律賓，馬來西亞及韓國海軍均派員出席。

這次年會針對數位化時代複雜的海上安全環境下，探討未來海軍水面作戰及造艦技術。

陳永康在演講中針對亞太海上安全情勢，以及近年中國軍事現代化及遠海長航能力進行分析，除凸顯台灣在第一島鏈戰略地位的重要性及扮演的關鍵角色，也嘉許中華民國海軍不分晝夜捍衛海疆的堅定意志及優異表現。

他並表達台灣支持美國的自由開放印太戰略立場，演講獲全場熱烈討論。美軍將領表達對台灣立場的認同及感謝，多國代表對台灣建立國防自主的決心與能力表示讚賞。

大會貴賓英國皇家海軍司令（First Sea Lord）瑞德肯上將（Admiral Tony David Radakin）30日蒞會致詞，闡述皇家海軍的建軍及造艦計劃，另強調海底光纖電纜的安全重要性，表示全球90%資訊由海纜傳遞，需依賴海上武力保護其不被破壞。

陳永康與瑞德肯上將就海底電纜安全屬執法責任或海軍任務進行對話，法國國防部總督察長布納凡裘上將（Admiral Herde de Bonnaventure）也強調維護海底電纜安全得重要性，表示海洋、太空及資訊安全有效整合的重要性。

值得一提的是，瑞德肯上將及布納凡裘上將不約而同均表示，英、法兩國海軍考慮在南海持續部署巡防艦的可行性。

英、法兩國2019年均派遣軍艦至亞太地區，除在南海進行自由航行外，更行經台灣海峽，包括法艦葡月號（Vendemiaire）及英艦企業號（HMS Enterprise）分別於去年4月及12月航行台灣海峽。兩人的發言是否表示英、法海軍未來將把亞太部署常態化，值得台灣持續關注。

年會主辦單位「防衛數位平台」對台灣友好，這次更給足面子，除在議程中刊出中華民國國旗外，陳永康得以前海軍司令的身分和多國現役海軍司令及高階將領平起平坐，在台灣外交處境艱困的當下為台灣發聲，證明國軍高階退將仍能以國民外交模式成功的進行軍事交流，為台灣做出貢獻。

(中央社)