繼台股鼠年開紅盤狂殺696點後，台股今天（31日）開盤回穩。美國股市周四由黑翻紅，加上日韓股市止跌，台股加權指數開盤上漲，迄上午9：04的加權股價指數大漲158點，暫報11580點，成交170億元。

財政部長蘇建榮今(元/31)早在台股開盤之前舉行記者會，為台股打氣，表示台灣去年經濟成長不錯，整體企業體質也強韌，加上美股包括道瓊、NASDAQ與標普500等三大指數周四上漲，使台股壓力將減輕。

蘇建榮記者會後，台指期率先開盤即上漲逾90點，迄台股開盤前，已進一步上漲逾百點。

而亞洲地區主要股市包括日本、南韓在周五先行開盤也止跌反彈，現下分別上漲0.97%、0.45%，使台股現貨市場在上午九時開盤的壓力，可望大幅降低。

台股周五甫開市未幾，即開高走高，包括台積電、股王大立光、國泰金、富邦金與台塑四寶等重量級權值股，全部臉色紅潤，領軍電子、金融及傳產等止跌反彈。

(中時電子報)