今年全明星賽東區替補名單出爐。(取自NBA官方推特)

《The Athletic》權威記者查拉尼亞31日搶在官宣前，公布今年芝加哥全明星賽替補球員名單，其中包含爵士中鋒戈貝爾、爵士射手米契爾、鵜鶘前鋒英格拉姆、塞爾提克前鋒塔圖、熱火前鋒阿德巴約與溜馬前鋒沙波尼斯等6人首次獲選。

西區明星隊替補名單如下：拓荒者後衛利拉德、米契爾、金塊中鋒約基奇、戈貝爾、英格拉姆、火箭後衛韋斯布魯克、雷霆後衛保羅，先前公布的西區明星隊先發陣容則有詹姆斯、安東尼戴維斯、哈登、東契奇與里歐納德。

東區明星隊替補名單如下：熱火前鋒吉米巴特勒、暴龍後衛羅瑞、七六人後衛班西蒙斯、公鹿前鋒米德頓、塔圖、阿德巴約、沙波尼斯，東區明星隊先發陣容則有阿提托康波、肯巴沃克、崔楊、席亞卡與恩比德。

不過今年仍然比照去年全明星賽做法，將由詹姆斯、阿提托康波各自組隊，且在2月7日全明星賽選秀當中，兩大球星挑出各自陣容，接著才會迎接2月17日在芝加哥舉行的全明星賽。

目前最大「遺珠」，也就是無法入選全明星賽的球星是巫師後衛畢爾，假如最後他仍沒入選，將成35年以來首位場均28分，卻無緣全明星賽的球員。

(中時 )